Elektrita õigeusu kirik Suure-Jaanis säras küünaldetules

Et ukrainlased on enamjaolt õigeusklikud ning ülestõusmispühad on õigeusu aasta kõige olulisem sündmus, tegi Suure-Jaani Peeter-Pauli kiriku preester Roman Tõnisson teenistuse nii eesti kui kirikuslaavi keeles. Enamiku teenistusest seisid inimesed püsti, sageli ristimärke ja kummardusi tehes.

Enne teenistust oli õigeusu ülestõusmise pühade puhul traditsiooniline ristikäik koos ikoonidega ümber kiriku. Puhus kõva ja külm tuul, ent inimesed seisid vapralt kiriku ees, ikoonid käes. Kiriku trepil lausus preester nii eesti kui kiriku-slaavi keeles "Kristus on üles tõusnud" ning inimesed vastasid "Tõesti on üles tõusnud!" või "Христо́с воскре́се!" ja vastasid Вои́стину воскре́се!". Sama vormelit korrati mitu korda teenistuse jooksul ning alati kahes keeles ning lauldi ka "Kristus on surnuist üles tõusnud, surmaga surma maha tallanud ja neile, kes hauas olid, elu kinkinud!".

Preester pidas eestpalves meeles ukrainlasi. Evangeelium kõlas teenistuse ajal neljas keeles: eesti, ukraina, inglise ja vene. Mitmed palved, sealhulgas armulauapalve, olid samuti kirikuslaavi keeles. Kaasa teenisid lugeja Kristjan Otsmann ja koorilaulja Jelena Sulamanidze.

Isa Roman edastas ka Eesti Apostlik-Õigeusu kiriku metropoliit Stefanuse nii eesti- kui vene keelse läkituse, kus ta sõnas, et isegi kõige kirjeldamatutes olukordades, nagu seda on Venemaa ülekohtune ja meeletu sõda Ukraina vastu, me tunnistame, et Kristuse võit ülestõusmise päeval on võit surma üle, kui me ka ise ei koge võitu surma üle. "Jumal saab lihaks, kannatab, sureb ja laskub surmavalda, et purustada surm ja põrguhaud ning muuta meid kõiki elavaks."

Metropoliit lausus läkituse lõpus, et nõnda nagu pühad naised tühja haua ees, ärgem meiegi kartkem kuulutada paasarõõmu ja levitada seda kõikjal, võideldes iga päev kannatlikult kõigi surma avaldumisvormide vastu nii meis endis kui ka ühiskonnas. "Selleks on vaja natukene usaldust, natukene armastust. Piisab sellest, kui meie enda palve on alandlikkuse ning andeksandmise palve, mis laseb ülestõusmise väel maailmas särada." Ühtlasi edastas metropoliit kõigile oma õnnistuse paasapühade rõõmus.

Ukraina naised olid toonud kirikusse õnnistamiseks kooke ja pirukaid, mille nad hiljem koju viisid.

Suure-Jaani Peeter-Pauli kiriku preester Roman. Foto: Marko Saarm

Pühapäeval kell 11 on õigeusu kiriku ülestõusmispühade teenistus Karksi-Nuia Püha Aleksei koguduses. Ülestõusmispühade teenistus ukraina sõpradele on ka pühapäeval kell 17 Viljandi Jaani kirikus.

1848. rajati selle piirkonna õigeusu kirik Olustvere mõisa lähedale Papiorgu, ent see oli puidust ehitatud ja vajas pidevalt remonti. Aastatel 1906–1908 ehitati aga uus kirik Suure-Jaani.

2018. aastal alustati pühakoja restaureerimisega. 2019. aasta suvest toimuvad regulaarsed jumalateenistused. Jumalateenistusi viib läbi preester Roman (Roland) Tõnisson.

Möödunud aasta augustis sai Suure-Jaani Peeter-Pauli kirik tagasi kaks väikest tornikella, mida üks kohalik elanik nõukogude ajal peitnud oli. 2020. aasta augustikuus tõstetu kiriku altariruumi katusele Lapimaa kullaga kullatud rist ning sellega said kõik hoone tornid taastatud, sest nad said uued ristid ja katused. Hetkel on kirik veel renoveerimisjärgus. Kirik on tunnistatud riiklikuks kultuurimälestiseks.