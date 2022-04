Maapäeva (Earth Day) hakati tähistama 22. aprillil 1970. aastal eesmärgiga juhtida tähelepanu sellele, et elame piiratud ressurssidega planeedil. See on maailma üks suurim kodanikualgatus, mis ulatub 192 riiki. Eestisse ja Viljandisse on algatus jõudnud vaid otsapidi.