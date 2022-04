Albina Gavrilova – marilane, kes õpetab ukrainlastele eesti keelt

Mõni ütleb, et tahab keelt õppida töö pärast, mõni tahab saada tuttavaks uue kultuuriga. «Üks naine ütles otse: me oleme võõras riigis ja peame siinset keelt oskama. Keeleõppe suhtes on nad väga avatud ja võtavad seda hästi vastu,» räägib Albina Gavrilova. «Õpetan neile eesti keelt algtasemel vene keele baasil. Kuna ma olen ise samuti selle keeleõppe läbi teinud, siis saan ukrainlastele paremini selgitada ka nüansse, näiteks et «Minu nimi on Albina», mitte et «Mind kutsutakse Albinaks». Kuna enamik neist valdab vene keelt, siis on mul seda kergem teha.»