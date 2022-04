See kõik paneb aga mõtisklema selle üle, et juba aastaid on Eestis käinud veidi veider ja samas üsna loogiline protsess. Riigi ja ka omavalitsuste eesmärk on võimalikult kokkuhoidlikult toimetada, niisiis pole optimismile eriti palju ruumi. Kui koolis käib kümme last, läheb see kinni. Rehnut peab täpne olema ning maksumaksja on iga kulutatud sendi üle pahane.