Põhja-Sakala valla abivallavanema Kadri Linderi sõnul on vallas kokku 128 põgenikku. Neist 40 on majutatud Kildu külalistemajja, 30 Vanaõue puhkekompleksi, 22 Sürgavere spordihoone eluruumidesse ning ülejäänud teistesse elupaikadesse. Saabunud inimesed on end nüüdseks niivõrd sisse seadnud, et on hakanud ka töökohti leidma ning vajavad lastele nii hoiu- kui koolikohti.