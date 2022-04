Võistkonna peatreener Marko Koks avaldas lootust, et nii tugeva tasemega mängul tuleb saal publikut täis. «Paberite järgi on saalis 700 istekohta ja koos seisjatega mahub sinna 1000 inimest. Nii palju rahvast on seal olnud ühe korra – 2001. aastal, spordihoone avamise mängul HC Kehraga. Olin toona ka ise võistkonna eest platsil. Siis ei mahtunud kogu publik saali ära, osa oli fuajees,» rääkis ta. «Ilus unistus on, et nüüd juhtub sama, sest kindlasti annab publik meile palju jõudu juurde. Mida rohkem rahvast tuleb, seda parem. Võtke trummid kaasa ja tulge!»