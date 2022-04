Juhtkiri ⟩ Suhelda ja veel kord suhelda

Mitte-minu-tagaaias-suhtumine võib ajada meele mõruks, panna mõistvalt kaasa noogutama või siis ükskõikselt õlgu kehitama. Ent meeldib see meile või mitte, inimesed on avastanud, et neil on hääl. Nad ei karda seda häält kasutada ega vajaduse korral tõsta. Ning kui naabriga kohtu vahet käimine on juba vana eesti traditsioon, mis otsapidi kirjandussegi jõudnud, siis nüüd ei pane ka ettevõtte, ameti, omavalitsuse või lausa riigi kohtusse kaebamine enam kedagi kulmu kergitama. Vähemalt noorema põlvkonna esindajate seas küll mitte. Mida aasta edasi, seda häälekamaks muututakse ning seda rohkem tuleb pingutada selgitustöö tegemise ja kompromisside otsimisega, seda rohkem tuleb olla valmis selleks, et oma plaanidest peab loobuma.