Repliik ⟩ Sigrid Koorep: kadunud aeg ja taasavastamine

Üha enam kuuleb siit ja sealt väljendeid nagu «lukust lahti», «jälle on võimalus» ja «taas võib». Kas oleksime paar aastat tagasi uskunud, et house’ipeokuulutus võib nii paljudel silmad särama lüüa või et üheskoos rahvajooksule minek tundub täiesti ebatavaline? Siis ei oleks osanud aimatagi, et kohvikusse sisseastumine ja lõunaeine tellimine võiks olla mingit laadi vabanemine, rääkimata õhtusöögist, mis ei pea lõppema hiljemalt kell 23.