Kunagi linnavalitsusest kõlama jäänud mõte, et hariduslike erivajadustega lapsed annaks ehk kuidagi teiste koolimajade vahel ära jaotada, ei ole algusest peale kriitikat kannatanud ning mõeldamatu oleks ka see, kui maakonnakeskuses sellist kooli üldse poleks. Olgu paberitel kirjas Kaare kool, maakonna hariduslike erivajadustega laste keskus või mõni muu variant, see on teisejärguline. Peaasi, et lapsed saaksid endale parimates võimalikes oludes haridusteed jätkata.