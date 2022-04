Koroonakriis näitas üsna veenvalt, et suur osa meie maailmast on kokkuleppeline, mõtteline ning seda on võimalik soovi korral kiiresti ja tõhusalt ümber korraldada. Selgus, et koosolekud võivad vabalt olla e-kirjad ja töötaja ei pea iga päev varahommikul tund aega autoga tööle loksuma. Selgusid sajad muudki pisiasjad ja tõdemused.