Viljandi linnastaadionil uuendatakse tartaankatet

Linnapea Madis Timpson rääkis, et eelmisel aastal vahetati staadionil umbes 70 000 euro ulatuses välja murukate ning nüüd on tarvis korda teha kulunud ja kahjustunud tartaankate. "Meie sportlased aga vajavad treenimiseks ja võistlemiseks häid tingimusi ning nüüd saame linnastaadionile need tingimused luua," lausus Timpson.