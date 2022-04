COVID-19 ⟩ Viljandimaale lisandus ööpäevaga vähem kui kümme nakatunut

15. aprilli hommikul oli Eesti haiglates 229 koroonaviirusega nakatunud patsienti. Neist 88 vajab haiglaravi raskeloomulise COVID-19 tõttu, nendest omakorda 52 on vaktsineerimata ja 36 on lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.

Terviseameti peadirektori kohusetäitja Mari-Anne Härma sõnas pressiteate vahendusel, et PCR-testimise vajadus on vähenenud ning nakkushaiguste seireks saab kasutada teistsuguseid lahendusi. Härma sõnul on endiselt oluline testida vanemaealisi ja riskirühmadesse kuuluvaid inimesi, et prognoosida tervishoiusüsteemi koormust ja vajaduse korral luua COVID-19 voodikohti, jälgida viiruse epidemioloogilisi muudatusi eakate seas ning hoida silma peal uutel murettekitavatel tüvedel.