Nädala esimene samm ⟩ Meil on probleem. Suur probleem

Võiksin siia riuklikult kopeerida lõike perearstipõuast pajatavatest lugudest, mis on aastate jooksul ilmunud küll Sakalas, küll teistes maakonnalehtedes, aga ka üleriigilises meedias. Keegi ei saaks aru, et need on aasta, kaks või isegi kümme aastat vanad. Sisu on sama. Ainsana muutuvad arvud: perearstide keskmine vanus, luhtunud ja käimasolevate konkursside arv, patsientide arv perearstide nimekirjades.