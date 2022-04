Nädala sõnavõtt ⟩ Otse riigikogust

Paar tundi pärast Zelenskõi pöördumist selgus muidugi, et eestlaste teadmised ja adumised võivad ikka täiesti erinevad olla. ­EKRE aseesimees Mart Helme jõudis oma laialivalguvas sõnavõtus puudutada mitut teemat. Näiteks märkis ta: «Need naised, noored naised, me ei tea, mida nad siin tegema hakkavad. Võib-olla sajad tuhanded naised nendest hakkavad prostitutsiooniga tegelema. Kes võtab mürki ja ütleb, et see nii ei lähe?»