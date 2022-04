Lugu jutustatakse kahe naise kaudu, kes lähevad varahommikul turule mune müüma. Esimene räägib teisele, millised sündmused on aset leidnud ja et Kristus on üles tõusnud, ning teine kostab seepeale, et seda on võimatu uskuda ja kui see peaks nii olema, mingu munad ta korvis punaseks. Seepeale munad värvuvadki, andes tunnistust Kristuse ülestõusmisest.