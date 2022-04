Nii Indrek Hargla fännide kui muidu fantaasiasõprade pikalt oodatud "Apteeker Melchiorit" vaadates tuli mulle see vahejuhtum meelde. Iseenesest on vanameister Elmo Nüganeni taktikepi all valminud kassahiti valem kuulikindel: süžee selgrooks on tõeline kultusraamat, kostüümidesse on pakitud Eesti näitlejate koorekiht ning pildikeele ja butafooria detailsuses on šnitti võetud suure vee taguste tipptegijate sooritustest. On näha, et tegijad soovisid valmis saada tõeliselt suure filmi ning on end selle nimel ka korralikult ära nihestanud.