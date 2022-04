Repliik ⟩ Kulupõlengud, kurvad kevadekuulutajad

Elu on aga aja jooksul õpetanud, et peaaegu ainus asi, mida on tõesti vaja karta, on teine inimene. Võime selles iga päev uudiseid lugedes veenduda. Hiljuti tabasin ennast mõttelt, et kui kunagi kavatsen maakodu osta, tuleb põhjalikult nõu pidada mõne asjatundjaga ja üritada naabrite seas ääri-veeri luuret teha. Ega läheduses mõnda kulupõletajat ole? Kuidas ma ennast kaitsen?