Tõenäoliselt tegi transpordiamet kolm-neli aastat tagasi ära kõik arvutused ning võttis kasutusele kogu oma kogemuse, et planeerida Karksi-Nuiast läbiminev suur maantee väikelinna elurütmi arvestades nii ohutu kui võimalik. Aga ükskõik kui palju on kogemusi ja teadmisi, on iga uus lahendus ikkagi omamoodi kordumatu.