Juhtkiri ⟩ Lihtsalt lihtsam

Mida on võimalik terviseametil üha kasvavas perearstipõuas ette võtta? Sakala sellele küsimusele vastust ei saanud. Tegelikult on selge, et seda vastust pole ametil kuskilt võtta. Perearstisüsteem tundub paberil ilus ning esialgu see ka töötas üsna hästi – arstidel olid ruumid, sisseseade ja töötajad omast käest võtta –, ent jätkusuutlikuks see osutunud pole, sest uued perearstid on pidanud tihti nullist alustama.