Kõige kallimaks kujuneb sõit Viljandi linna ja valla elanikele, kellelt küsitakse kilomeetri eest 40 senti. Seega maksab edasi-tagasi sõit Tartusse Viljandis 64 ja Mustlas 62 eurot. Lõuna-Eestis on omavalitsusi, kus see teenus on märksa odavam. Näiteks Põlvas maksab Tartusse ja tagasi sõit 8 eurot. Tõrvas on kilomeetri hind 20 ja Valgas 15 senti.