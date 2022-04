Juhtkiri ⟩ Habras tasakaal

Seega on selge, et abi taotlejate rahalist seisu on vaja veidi lähemalt uurida. Pensionär, ka invaliidist pensionär, võib ju olla väga jõukas. Samuti on selge, et kui inimene saaks oma käigud perekonnaliikmega aetud, tulekski kehtestada süsteem, mis sellist käitumist toetab. Omaosalus on seega hädavajalik ja selle tasumiseks toetuse maksmine kaalutletud samm. See kehtib kõigi sotsiaalteenuste ja -toetuste kohta ning sellise tasakaalu leidmine on omavalitsustele paras katsumus.