Soomaa matkajuht Algis Martsoo ütles, et kanuuturistide aeg on küll käes, aga halb ilm on palju tagasi hoidnud ja nii vähe rahvast, kui on tänavu suurvee ajal olnud, pole ilmselt kunagi käinud. Läinud nädalavahetusel oli tugev tuul, mis takistas sõitmist, aga paraku on paremat aega keeruline leida, sest veetase on matkajatele tänavu vingerpussi mänginud. "Lugu selle veega on meid juba ära väsitanud, see on lihtsalt lõputu jant sellel talvel. Eelmisel nädalal hakkas vesi tõusma, aga siis langes jälle ära. Ilmaennustus ennustas talve jätku, aga läks täiega sulale ja vesi läks jälle ägedale tõusule," rääkis matkajuht.