Algab aasta linnu foto- ja videovõistlus

«Metskurvitsast kui väga varjulise eluviisiga linnust on Eestis tehtud vähe ülesvõtteid. Algava konkursiga soovime seda suurt vajakajäämist leevendada,» selgitab aasta linnu projektijuht Jaanus Aua. «Kuigi esimest mängulendu tegevat isaslindu nähti Kihnu saarel juba 3. märtsil ning esimene pesa leiti 2. aprillil Saaremaal, siis on teada, et näiteks lumikatte all olevasse Kagu-Eestisse on nepid alles saabumas,» innustab Aua inimesi üle Eesti osalema.