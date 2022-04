Juba pikka aega tundub, et head uudised on praegu kõik sellised, et nende ette tuleks vaikimisi lisada: «Tegelikult oleks muidugi hea, kui seda üldse poleks, aga ...» Näiteks peaaegu kõik sõjapõgenikega seonduv. Esiteks on nad hinge kosutavalt kiiresti meie ühiskonda vastu võetud ning teiseks aitavad nad ehk natukenegi siinset tööjõukriisi leevendada, ent ideaalses maailmas naudiksid nad kodumaal Ukrainas kaunist kevadet.