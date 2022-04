Nädala töökuulutus ⟩ Otsime imeinimest!

Tõsielusari «Põhja-Sakala otsib uut vallavanemat» pole veel finaalini jõudnud, nende ridade kirjutamise ajal on järjekordse katseni vallavanem leida mitu tundi aega. Ka Põhja-Sakala vallast arvukalt lahkuvate ametnike küsimus on teema mõneks teiseks korraks. Pigem jäi kõrvu kumisema koondatud kultuurijuhi imestusega öeldu, kui ta oli kuulnud, et valla haridusjuht hakkab ajutiselt üksinda tegelema haridus-, kultuuri-, noorsootöö, spordi- ja turismivaldkonna juhtimisega: «See on kolme inimese töö!»