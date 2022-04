Välimääraja ⟩ 6 tüüpi, keda jõusaalis kohata võib

Tervisespordiga tegeldakse väga erinevatel põhjustel. Kui põhjused on õiged, viivad need ka eesmärgini.

Avalikud jõusaalid ja treeningukeskused on välitöid armastavale hobiteadlasele tänuväärt paigad. Seal toimetavate isendite liigirikkus on muljet avaldav. Nende eesmärgid on küll pealtnäha sarnased, kuid süvitsi vaadates väga erinevad. Mõistagi ei jõua me ühel lehel lahti muukida kõiki mitut masti seadmetel tallavaid inimhingi, kuid toome välja mõned tugevamini väljajoonistuvad tüpaažid.