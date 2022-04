Vana maailm on küll pindalalt pisike, kuid oma vitraažlikus killustatuses värvikirev. Pariis, Praha, Budapest, Varssavi – kõik nad on uhked, ent mingites nüanssides täiesti erinevad pealinnad. Kõige vastakamaid reaktsioone paistab tekitavat Saksamaa pealinn. Rusuva ajalooga keskusest on saanud vabameelsete paradiis, mis oma äärmuslikes kontrastides ei sobi teps mitte igaühele.