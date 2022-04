Tulin Sakalasse, teadmata, mis mind ees ootab. Mul ei olnud kogemust ega ka arusaama, mida ajakirjanikutöö tähendab. Nüüd tean, et see töö pole just kõige lihtsam. Nende kolme aasta jooksul olen saanud sõimata, kuulnud ähvardusi, veetnud unetuid öid ning olen pidanud end kurssi viima teemadega, millest ma enne mõhkugi ei taibanud. Samas on töö olnud väga huvitav ja pakkunud päris tihti tunnet, et olen saanud midagi ära teha. Kogemused on hindamatud ning olen Sakala kolleegidele ja lugejatele igavesti tänulik.