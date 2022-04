Juhtkiri ⟩ Saame hakkama küll

Usinasti tööd otsivad ja ka leidvad Ukraina sõjapõgenikud tekitavad teatava moraalse dilemma. Muidugi on meil hea meel, et nad on turvaliselt Eestisse jõudnud, ning mis seal salata, paljud tööandjad on salamahti rõõmsad selle üle, et karjuv tööjõupuudus ajutiselt leevendust saab. Ent just see viimati mainitu põhjustab ebamugavustunnet: tundub kohatu niimoodi mõelda. Teisalt tuleb selles meie praeguses olukorras täiesti sihilikult midagigi head leida, sest muidu lõpetab mõistus lihtsalt töötamise.