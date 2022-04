Covid-19 ⟩ Maakonda lisandus 24 nakatunut ja alaealise vaktsineerimistõend on edaspidi tähtajatu

7. aprilli hommikul oli Eesti haiglates 291 koroonaviirusega nakatunud patsienti. Neist 114 vajab haiglaravi raskeloomulise COVID-19 tõttu, nendest omakorda 70 on vaktsineerimata ja 44 on lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik andis pressiteate vahendusel teada, et mõnes Euroopa riigis ei tehta alaealistele veel tõhustusdoose ja ka Eestis soovitavad eksperdid tõhustusdoose eelkõige nendele noortele, kellel on suurem risk raskeks COVID-iks. "Seega oli vaja Euroopa ühist otsust, et ei tekiks olukorda, kus noored ei saa enam vabalt liikuda, sest nende tõendid on aegunud," selgitas minister.