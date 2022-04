KRIMI ⟩ Endist elukaaslast maniakaalselt jälitanud mees sai karistuseks tingimisi vangistuse

45-aastane Tiit (nimi muudetud lähedaste kaitseks – toimetus) sai karistada selle eest, et oli järjepidevalt ja korduvalt otsinud oma endise elukaaslasega kontakti ning sekkunud tema eraellu. Paragrahv ütleb, et see on karistatav, kui selle tegevuse eesmärk või tagajärg on teise inimese hirmutamine, alandamine või muul viisil oluliselt häirimine.