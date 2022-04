Juhtkiri ⟩ Mitte minu aia taga!

Kipub olema nii, et eestlane tahab suurt maja, mille ülalpidamiskulud oleksid väga väiksed. Ta tahab, et see maja oleks kesklinnas, aga lähim naaber oleks umbes kilomeetri kaugusel ja soovitavalt kurttumm. Ta tahab osta liha, aga ta pole kohe kindlasti nõus, et tema elukoha läheduses oleks sigala või tapamaja.