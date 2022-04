Aktsiaseltsi Tartu Terminal tegevjuht Jörgen Õigus ütles, et ettevõte on juba mõnda aega tegelnud Viljandimaale laienemisega ja Karksi-Nuia oli esimene koht, kus paistis selleks perspektiivi olevat. Kavandatava teenindusjaama asukoht on tema sõnul mitme maantee ja inimeste liikumissuundade sõlmpunkt ja samas on see kohalikele ligipääsetav.