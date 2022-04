GALERII ⟩ Kolga-Jaani lasteaed sai seestpoolt valmis

Viljandi vallavanem Alar Karu sõnas, et tema on lasteaia uue sisemusega rahul ning ehitajale etteheiteid pole. "Eelmisel aastal pidime kaks korda eelarvet muutma sellepärast, et ehitaja nii kiirelt ehitas. Tundub, et on ehitatud ka kvaliteetselt," ütles ta.