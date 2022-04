VÕRKPALLI MEISTRILIIGA PRONKSISEERIA ⟩ Peatreener Margit Keerutaja: kahju on ikka, et kaotasime, aga andsime endast kõik, mis meil anda oli

"Olgem ausad: neljas koht on üle ootuste hea," ütles Viljandi Metalli peatreener Margit Keerutaja. "Lõpuks peab ikkagi olema uhke meie võistkonna üle, kes nii vähese ajaga suutis nii heal tasemel mängida ja kokku kasvada. Meie võit on see, et saime ühtseks, piisavalt toimivaks naiskonnaks. Kahju on ikka, et lõpuks kaotasime, aga andsime endast kõik, mis meil anda oli. Rohkemaks me eile võimelised ei olnud. Tahet oli, aga jaksu polnud."