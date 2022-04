Juhtkiri ⟩ Kuulakem hoolega

Ukraina sõda on enam kui kuu aega meiega iga päev kaasas käinud. Meid jahmatanud, kurvastanud, hirmutanud, õõva ning raevu tekitanud oma esimestest hetkedest peale. Fotod ja videod Butša veresaunast on aga sellised, et mõistus tõrgub neid vastu võtmast. Sajad eri viisil surnuks piinatud, muu hulgas vägistatud. Täiskasvanud, lapsed. Seda on peaaegu võimatu vaadata, ilma et oksendama hakkaks, ent vaatamata jätta ei saa ega tegelikult tohigi.