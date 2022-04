VIDEO ⟩ Vales kohas parkija sundis autojuhte kõnniteel vingerdama

Nii seisis teisipäeval üks Renault täpselt hoovist väljasõidu tee ees ning ka mitmekümne minuti pikkune autojuhi otsimine ei andnud tulemust. Kui aga otse värava ette parkinud auto tagant jäi koht vabaks, said värava taga lõksus olevad autod jalakäija abiga end tänavale manööverdada.

Liiklusseadus ütleb, et juht ei tohi peatada ega parkida sõidukit nii, et see võib sulgeda teiste sõidukite liikluse sissesõiduks hoovi, garaaži, õuealale ja teega külgnevale alale või neist kohtadest väljasõiduks.