Ühest küljest on see arusaadav, sest elada tahame me kõik ning püüus ennast säästa ja päästa pole midagi loomuvastast. Selle üle, kas on vaja mingit maalappi oma vere hinnaga kaitsta, võikski arutlema jääda. Valitsused tulevad ja lähevad ning mingis mõttes pole ju vahet, kus me oma päevad õhtusse veeretame.