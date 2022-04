POLIITIKA ⟩ Põhja-Sakala koalitsioon kahanes, kuid kildudeks ei purunenud

Paar nädalat kestnud furoor Põhja-Sakala uue vallavanema otsimisega päädis laupäeva õhtul sellega, et Eesti Konservatiivse Rahvaerakond (EKRE) otsustas oma saadikud koalitsioonist tagasi kutsuda. Valimisliidu Ühine Tee, Keskerakonna, EKRE, Isamaa ja Eesti 200 vahel sõlmitud koalitsioonilepingu järgi kuulub vallavanema koht Isamaale. Selle esinumber Lembit Kruuse pakkus neljapäevaõhtusel koosolekul kandidaadina välja Jüri Hanseni, kes valimistel oli kandideerinud valimisliidu Ühine Tee nimekirjas. Tema heakskiitmise korral oleks Ühise Tee liikmete päralt nii vallavanema amet kui kaks abivallavanema kohta.

Kandidaat tekitas EKRE liikmetes vastumeelsust. Suurimat probleemi nägi EKRE selles, et Kruuse esitab Ühise Tee esindaja Isamaa kandidaadina ja ka ülejäänud partnerid olid nõus, et koalitsioonilepingut sel juhul muutma ei pea. EKRE Põhja-Sakala juhi Mait Ranna arvates pole õige, et viie liikmega koalitsioonis võtab üks partner sisuliselt kogu võimu.