"Eile õhtul oli üheksa, aga tänaseks on seitse," lausus Jaanus Grauberg, kes tegutseb arendusjuhina maja arendavas osaühingus Hariduse 12, mille taga seisab emafirma Cashflow Plus. Selle ettevõtte rahalisel toel on Viljandis valminud ka Kalevi tänav 32 kortermaja.