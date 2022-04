1. aprillist muutus Viljandis biojäätmete eraldi sortimine kohustuslikuks. Oma kohale pidanuks jõudma üle kuue tuhande konteineri, jõudis aga natuke üle saja. Asja positiivsest küljest vaadates võib ehk nentida, et algus on tehtud ja natuke on parem kui mitte midagi.