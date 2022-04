Paljude kallimaks läinud asjade seast on ühte raske välja valida, aga tõelise tormipilvena mõjub kinnisvara hinna tõus. Küsimus pole ainult näiteks Viljandis või mujal maakonnas elavate inimeste peavarjus, vaid pigem selles, et meil on töökäsi puudu. On ammu olnud ja mida aasta edasi, seda karjuvamaks see puudus muutub. Ning neid nokkasid ja sabasid, mis kord on kinni ja kord lahti, jagub.