See lugu on jupphaaval meie ees lahti rullunud nagu tõsielusari. Kõik algas Jaak Raie üsna ootamatu lahkumisega. Sellele järgnes usin kandidaatide otsing. Leitigi väga hea kandidaat, kes olevat lausa mitme valdkonna spetsialist, tema nimi jäeti aga saladuseks. Üks õige sari ju nii peabki edenema: pinget tuleb üleval hoida, et vaatajad ära ei tüdineks. Siis tulid uue kandidaadi otsingud ja need päädisid sellega, et Isamaa pakkus neljapäeval välja Jüri Hanseni.