Uuele korrale vilistati. Uus prügikonteiner jõudis poolteise protsendini klientidest

Reede hommikul Viljandis ringsõidu teinud Sakala ajakirjanik ja fotograaf suutsid leida uudse konteineri vaid Jakobsoni kooli ja raekoja tagant. Prügiveofirma Eesti Keskkonnateenused andmete kohaselt olid konteinerid jõudnud ka teiste linnaasutuste juurde, need olid tellinud mõni ühistu ning 29 eramaja omanikku. Uut ja nõutud konteinerit polnud näha isegi keskkonnaameti Viljandi esinduse maja ümbruses. Samuti polnud ainsatki biojäätmete mahutit Paalalinna ja Männimäe suurte majade vahel.

Viljandis mitut kortermaja haldav Elmo Poolak nentis, et tema ei tea korduvast küsimisest hoolimata, kas biokonteinerid on ikka aprillist kohustuslikud. «Infot ei ole. On ilmunud mõned artiklid, aga ühtegi määrust või korraldust, kus oleks kohustus välja toodud, ei ole,» ütles ta.