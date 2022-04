Ma ei usu, et Viljandi linna elanik on vallakodanikust rikkam sellepärast, et ta elab linnas. Aga viljandlasele on riigi ja ühiskonna pakutavad teenused palju paremini ja odavamalt kättesaadavad kui maakonna väiksema keskuse või lausa väikse küla elanikule. Arstiabi, kaubandus, ühistransport ja kindlasti ka sorditud jäätmete äraandmise võimalused on linlasele tunduvalt käepärasemad kui maal elavale inimesele. Ja nüüd on küsimus: milleks seisus kohustab?