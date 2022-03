Viljandi prügiveos kehtima hakkavatest uutest tingimustest oleme juba pikalt kõnelnud ja jätkame tänases lehes. Nii mõnigi ettevõte ja asutus on jäätmeid liigiti kogunud või tahtnud koguda päris pikka aega ning on nüüd õnnelik, et saab need lõpuks ka korrektselt ära anda. Teised aga kurdavad, et Keskkonnateenustelt saadud info on olnud puudulik ja segane.