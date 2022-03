Filmiauhindade Oscarite jagamisest on möödas juba ligi nädal, aga galaõhtu on endiselt globaalne teema. Õhtu peaosaliseks kujunes veterannäitleja Will Smith. Ent mitte sellepärast, et ta pälvis parima meespeaosalise kuldmehikese, vaid hoopis sellepärast, et galaõhtu juht, koomik Chris Rock sai temalt otse-eetris kõrvakiilu pärast seda, kui oli visanud nalja tema kaasa Jada Pinkett Smithi soengu, õigemini kiilaspea üle.