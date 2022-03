Põhja-Sakala väikeettevõtte tiitel läks Vastemõisa

2012. aasta märtsis asutatud Mulgi Mugulal on kartulikasvatamise kogemus juba 1995. aastast. Kaheksa töötajaga ettevõte on kasutusele võtnud uudse tehnoloogia, mis võimaldab kartulit ja köögivilju pakendada ning müüa.

Riigi toetusraha abiga on ettevõte teinud investeeringuid oma tootmise ajakohastamiseks. Rekonstrueeritud on kartulihoidla sorteerimissõlm ja ehitatud PVC-hall kartuli esmaseks hoidmiseks. Soetatud on pakkimiskaal ja alusekiletusseade toodangu pakkimiseks ning hulgimüügiks.