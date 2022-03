Paari aasta eest laadisin endale telefoni linnuhäälte tuvastamise äpi. See oli vahva avastus, kui rakendus tuvastas ühes metsatukas laulmas vähemasti kuut liiki linde. Muidu oleksin tõdenud lihtsalt, et kevad on saabunud – linnud on kohal. Ent selle vahva vidistamise järgi oskasin vaimusilmas välimuse juurde luua vaid mõnele liigile.