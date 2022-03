Kui on aga miski, mille pealt on üsna raske kokku hoida, siis see on elukoht. Kui kolmeliikmeline pere elab kahesajaruutmeetrises majas, siis see on võimalik muidugi väiksema ja tunduvalt odavama korteri vastu vahetada. Kuigi sellist soovitust andes ei tohi unustada, et see on inimeste kodu, mis on tihtipeale enda ehitatud ja sisustatud ning mille aeda on hoolega kujundatud mõttega, et seal elatakse surmani. Lihtne on öelda, et kolige ära, märksa raskem on seda teha. Paljud inimesed elavad niigi kitsukestes korterites ja lastega perel pole lihtsalt võimalik lõputult ruutmeetreid kokku tõmmata.